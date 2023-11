Echipa de baschet a Craiovei si-a intrerupt seria de esecuri cu care incepuse sezonul si a reusit doua victorii saptamana aceasta, in campionat, scapand de ultima pozitie in clasament. Dupa 71-64 cu CSM Focsani, pe teren propriu, SCMU Craiova a castigat, vineri seara, scor 86-74, in deplasare, cu Petrolul Ploiesti. Jucatorii lui Vitaly Stepanovski s-au impus in overt time cu 20-8, scorul fiind egal dupa 40 de minute, pe sferturi: 12-16, 16-17, 13-16, 25-17. Dupa ce au pierdut in ultima secunda ... citeste toata stirea