La finalul partidei de pe Cluj Arena, in care Universitatea Craiova a fost egalata in prelungiri de U Cluj, secundul lui Cornel Papura si, se pare, "principalul" cand vine vorba de discurs, Dragos Bon, a declarat: "Este un rezultat care ne nemultumeste, vizam toate cele trei puncte, ne-am batut joc de noi in repriza secunda, trebuie sa fim mai atenti, sa inchidem jocul, nu trebuia sa ii lasam sa vina peste noi. Nu am avut o atitudine de echipa mare si ne pare rau ca nu am reusit sa castigam. Nu ...