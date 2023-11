Sambata, de la ora 21.15, pe "Ion Oblemenco", are loc derby-ul Baniei, in care Universitatea Craiova intalneste echipa lui Mititelu, in ultima etapa a turului Superligii. Antrenorul secund al Stiintei, Dragos Bon, a prefatat duelul cu rivala locala, care va fi arbitrat de Radu Petrescu."Ne aflam in fata unui derby local, un meci al orgoliilor, toata lumea stie nivelul la care se duce acest meci ca ambitie. Suntem linistiti, dupa victoria importanta in fata celor de la UTA in Cupa, putem ... citeste toata stirea