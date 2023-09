Dupa plecarea lui Laurentiu Reghecampf, Universitatea Craiova mizeaza pe cuplul de antrenori care anul trecut au pregatit echipa-satelit a clubului, Corneliu Papura-Dragos Bon. Papura isi incepe al patrulea mandat pe banca primei echipe sambata, de la ora 21.30, in deplasare, cu Universitatea Cluj, in etapa a 10-a a campionatului. Bon este cel care a prefatat duelul din Ardeal, spunand ca se temede ambitia suplimentara cu care vor evolua fostii jucatori ai Universitatii Craiova aflati acum in ... citeste toata stirea