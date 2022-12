Duel de final de an in Polivalenta: SCM Craiova vs Tadici

Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa joi, de la ora 11.30, ultimul meci din 2022, in Sala Polivalenta, adversara fiind echipa controversatului antrenor Gheorghe Tadici, HC Zalau. Meciul va conta pentru etapa a 11-a din Liga Florilor. Cele doua formatii au un sezon dezamagitor, formatia din Banie ocupand locul 8 dupa 10 etape, cu 12 puncte, in timp ce Zalaul este pe pozitia a 12-a, cu 9 puncte. Craiovencele au totusi un moral bun, dupa succesul de la Cisnadie, din runda precedenta, in ... citeste toata stirea