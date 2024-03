Duelul fanilor la "Derby de Craiova"

Derby de Craiova, FCU Craiova - Universitatea Craiova 1-2, a avut o asistenta destul de scazuta, in jur de 12.000 de spectatori fiind prezenti pe arena din Banie, mult mai putin fata de derby-ul din Capitala disputat cu o seara mai devreme, Rapid - FCSB 4-0, declarat sold-out cu mai multe zile inainte de ora startului. Dintre cei 12.000 de spectatori de pe "Ion Oblemenco", 5.000 au fost in Peluza Nord, galeria Universitatii Craiova, iar in restul arenei inca vreo 3 mii, asadar cam doua treimi ... citește toată știrea