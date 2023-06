In fotbalul italian se remarca o "tripleta" de frati cu numele Esposito, pentru care insa week-end-ul trecut n-a fost deloc unul fast. Implicati in trei meciuri decisive pentru echipele la care evolueaza, cei trei frati Esposito, Salvatore, Sebastiano si Francesco Pio, au suferit esecuri importante duminica, in decurs de cateva ore.Cel mai mare dintre frati, Salvatore Esposito, in varsta de 23 de ani, mijlocas la Spezia, a pierdut barajul de mentinere in Serie A, disputat pe Mapei Stadium din ... citeste toata stirea