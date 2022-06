Dunarea Calafat a ratat, din nou, promovarea in Liga a 3-a

La fel ca anul trecut, castigatoarea Ligii a IV-a Dolj, Dunarea Calafat, a pierdut barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Anul acesta, formatia doljeana a fost eliminata de campioana Argesului, CS Rucar. Dupa 1-1 in tur, la Calafat, argesenii s-a impus cu 1-0 in returul de pe teren propriu. Unicul gol a fost marcat din penalty, in minutul 80.In prima faza nationala a Cupei Romaniei, Dunarea Calafat se va duela, pe 9 iulie, acasa, cu Turris Turnu Magurele, castigatoarea Cupei in Teleorman, ... citeste toata stirea