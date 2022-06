Dunarea Calafat este, din nou, campioana Doljului

Dunarea Calafat este castigatoarea Ligii a IV-a Dolj si va reprezenta judetul in barajul de promovare in esalonul al treilea. Formatia de la Dunare s-a incoronat campioana judeteana si anul trecut, intr-o editie succinta a competitiei, cu numai 4 echipe la start. Cu doua etape inaintea finalului Ligii a IV-a Dolj editia 2021-2022, Dunarea Calafat este lider in ierarhie, cu 75 de puncte adunate din 35 de meciuri, avand o linie de clasament cu 24 de victorii, 3 egaluri si 3 infrangeri, golaveraj ... citeste toata stirea