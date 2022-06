Echipa de baschet a Craiovei ar putea juca in cupele europene

Echipa de baschet SCMU Craiova ar putea evolua in premiera in cupele europene, dupa ce a depus actele necesare pentru a participa in FIBA Europe Cup. Din postura de finalista a Cupei Romaniei in stagiunea precedenta, SCMU Craiova are dreptul de a participa in sezonul urmator in aceasta competitie, dupa ce CSO Voluntari a primit loc in preliminariile Basketball Champions League. Sport Club Municipal Craiova are sprijinul Federatiei Romane Baschet in acest demers, iar un raspuns oficial va veni ... citeste toata stirea