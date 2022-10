Dupa debutul cu succes in grupele FIBA Europe Cup, echipa de baschet SCM Universitatea Craiova a reusit sa-si completeze lotul cu inca un jucator strain. Gruparea din Banie a ajuns la un acord cu baschetbalistul sarb Milivoje Mijovic. Acesta masoara 2,01 m si poate evolua pe pozitiile 4 si 5. Are 30 de ani si a evoluat ultima data in campionatul Belgiei, la BelfiusMons-Hainaut. A ... citeste toata stirea