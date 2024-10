Echipa de volei a Craiovei si-a completat lotul cu un "fals"

Pe ultima suta de metri inaintea startului campionatului, echipa de volei a Craiovei si-a completat lotul cu muntenegreanul Bojan Strugar, care evolueaza pe postul de "fals". Jucatorul de 29 de ani si-a inceput cariera la Buducnost Podgorica (Muntenegru) si a mai evoluat in campionatele din Italia, Grecia, Elvetia, Finlanda, iar ultima data a jucat in Turcia, la Milas Belediyespor. In sezonul 2015/2016, a jucat in Romania pentru LPS Piatra Neamt. A fost votat MVP-ul campionatului Elvetiei in ... citește toată știrea