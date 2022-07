Echipa lui Mititelu, obligata sa-si schimbe numele si sigla

Tribunalul Bucuresti a decis ca echipa lui Adrian Mititelu trebuie sa-si schimbe numele si sigla, deoarece le-a inregistrat cu rea credinta, acestea facand referire la Universitatea Craiova, clubul legendar al Romaniei, cu care echipa lui Mititelu nu are nimic in comun. Mititelu nu are dreptul de a folosi numele Universitatea Craiova sau unele asemanatoare, si nici celebra stema cu leul a Stiintei sau altele apropiate, derivate, intrucat aduce prejudicii economice si de imagine entitatii care ... citeste toata stirea