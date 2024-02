Echipele calificate din play-off-ul Europa League si Conference League

Joi seara s-au jucat meciurile retur din play-off-ul pentru optimile Europa League si Conference League. Tragerea la sorti a optimilor de finala va avea loc azi, la Nyon.Europa League:Freiburg - Lens 3-2 (In tur: 0-0) Au marcat: Sallai 67, 90+2, Gregoritsch 99 / Pereira da Costa 28, Wahi 45+2.Qarabag - Sporting Braga 2-3 (In tur: 4-2) Au marcat: Matheus Silva 102, Ahundzade 120+2 /Roger Fernandes 70, Djalo 83, Banza 115 - penalty.Rennes - AC Milan 3-2 (In tur: 0-3) Au marcat: Bourigeaud ... citește toată știrea