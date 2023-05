Champions League este regina competitiilor europene de fotbal si cea mai vizionata intrecere sportiva din lume. Toate echipele mari isi doresc sa aiba acest trofeu in palmares si sunt cateva care au reusit acest lucru de mai multe ori.Pe de alta parte, echipe cu nume foarte mari, precum Manchester City, nu au reusit sa triumfe in aceasta competitie. casele online de pariuri par sa ii vada favoriti totusi anul acesta, deci acest lucru se poate schimba. In urmatoarele randuri vom trece in ... citeste toata stirea