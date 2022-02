Echipele de volei ale Craiovei joaca miercuri in Polivalenta

Cele doua echipe de volei ale Craiovei joaca miercuri partide de campionat, in Sala Polivalenta. Voleibalistii lui Dan Pascu intalnesc ultima clasata, Timisoara, miercuri, de la ora 16.30, si pe Rapid, sambata, antrenorul Dan Pascu vorbind despre aceste confruntari."Venim dupa un esec, la Galati, contra unei echipe puternice, care s-a pregatit foarte bine pentru acest meci, din toate punctele de vedere. Am inceput mai prost, am respectat prea mult adversarul, care a fost aproape de ... citeste toata stirea