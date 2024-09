Echipele din Cluj au pierdut in etapa a 11-a

Liderul Superligii, "U" Cluj, a pierdut primul meci in acest sezon, in deplasare, cu Politehnica Iasi, scor 1-0, in etapa a 11-a a Superligii. Golul a fost marcat de Soares, in minutul 50.De asemenea, CFR Cluj a fost invinsa, pe teren propriu, cu 3-1, de UTA Arad, care a marcat prin Costache '13, Omondi '65 si Kadiri '79 iar ... citește toată știrea