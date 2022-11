Ecuador s-a distrat cu Qatar, in deschiderea Mondialului

In meciul de deschidere al Mondialului din Qatar, nationala Ecuadorului a rezolvat in prima jumatate de ora duelul cu gazdele competitiei. Atacantul lui Fenerbache si golgheterul Superligii din Turcia (13 goluri), Enner Valencia (33 de ani) a fost eroul partidei. Dupa ce VAR i-a anulat dubios primul gol, pe motiv de ofsaid, capitanul nationalei "condorilor" a reusit o dubla, prima reusita venind din penalty. In repriza secunda, sud-americanii n-au mai fortat, contra unei echipe care pare ... citeste toata stirea