Ecuador si Olanda, remiza echitabila si convenabila

In etapa a doua a grupelor, Olanda a confirmat ce a etalat in primul meci, ca este prezenta cu cea mai slaba formula din istorie la Mondiale. Si totusi, dupa ce a remizat cu Ecuador, trupa lui van Gaal este practic calificata in optimi, avand 4 puncte si un meci cu Qatar, in ultima runda. In afara pustiului lui PSV, Gakpo, care a marcat si in acest meci, si aglomerata linie defensiva condusa de van Dijk, batavii nu impresioneaza, fiind departe de faima lor de echipa spectaculoasa, de 3 ori ... citeste toata stirea