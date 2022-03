Edi Iordanescu: "Am mers pe nucleul conturat de Mirel Radoi"

Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, explicat, intr-o scrisoare publicata de FRF, selectia pentru prima sa actiune la nationala, precizand ca a mers pe nucleul de fotbalisti conturat de Mirel Radoi in alcatuirea lotului echipei nationale."Impreuna cu staff-ul pe care il coordonez am avut ca obiectiv consolidarea unui lot echilibrat, cu solutii multiple pe posturi. Am mers pe nucleul de fotbalisti conturat de Mirel Radoi si staff-ul sau, pentru ca perspectivele din finalul campaniei ... citeste toata stirea