Edi Iordanescu: "Calificarea la Euro e obligatorie, altfel e capat de drum"

Selectionerul Edi Iordanescu a analizat grupa din care face parte Romania in preliminariile Euro 2024, cu Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra, spunand ca prezenta la turneul final este obligatorie pentru tricolori, altfel este "capat de drum" pentru el. In noiembrie, in timp ce alte nationale se pregatesc pentru Mondialul din Qatar, prima reprezentativa a Romaniei va disputa meciuri amicale cu Slovenia si cu Moldova."Suntem intr-un proces accentuat de culegere de date despre adversare. ... citeste toata stirea