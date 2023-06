In preliminariile Euro 2024, nationala Romaniei va juca in deplasare cu Kosovo, pe 16 iunie, la Pristina (ora 21:45), iar apoi in Elvetia, pe 19 iunie la Lucerna (ora 21:45). Dupa doua etape, tricolorii au 6 puncte in grupa de calificare, la egalitate cu liderul Elvetia. Selectionerul Edi Iordanescu a transmis un mesaj prin intermediul FRF, inainte de dubla din preliminariile Euro 2024, spunand ca se confrunta cu absente importante, dar ca trebuie sa gaseasca solutiile pentru a obtine ... citeste toata stirea