Selectionerul Romaniei, Edi Iordanescu, validat ca antrenor de calificarea la Euro 2024, a tinut un discurs in fata presei, vorbind despre campania de calificare si implicit de ultimul meci din grupa, cel cu Elvetia, programat azi, de la ora 21.45, pe Arena Nationala. Tricolorii au sansa de a termina grupa pe prima pozitie daca nu pierd contra selectionatei din Tara Cantoanelor."Ma bucur ca ne-am indeplinit obiectivul si ca am facut romanii fericiti. Am trait momente euforice incredibile dupa