Edin Terzic s-a despartit de Borussia Dortmund

Borussia Dortmund s-a despartit de antrenorul cu care a disputat finala Champions League de anul acesta si cu care a fost la 90 de minute de titlul in Bundesliga, anul trecut. Ultimul meci al lui Edin Terzic pe banca tehnica a Borussiei a fost infrangerea cu 2-0 in fata lui Real Madrid in finala Ligii Campionilor. Initiativa ... citește toată știrea