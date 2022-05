Formatia germana Eintracht Frankfurt a castigat Europa League, dupa victoria din finala disputata la Sevilla, pe arena "Ramon Sanchez Pizjuan", contra scotienilor de la Glasgow Rangers. Nemtii s-au impus in urma executarii loviturilor de departajare, scor 6-5, dupa 90 si 120 de minute scorul fiind egal, 1-1.Prima repriza a fost una fada, fara ocazii clare, iar cele doua goluri au venit in decurs de 12 minute, in partea secunda. Scotienii, prin Aribo, au penalizat o gafa a adversarilor la ... citeste toata stirea