El Clasico, deseara, pe Bernabeu

Primul El Clasico al acestui sezon, Real Madrid - FC Barcelona, se joaca in etapa a 11-a din La Liga, azi, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1. Barcelona, care are un parcurs neasteptat de bun sub comanda lui Hansi Flick, este lider in clasament, cu 27 de puncte, iar Real Madrid, de pe locul 2, are 3 puncte mai putin. Desi este pe pozitia secunda, Real Madrid este neinvinsa in campionat (la fe si Atletico Madrid) si are 42 de ... citește toată știrea