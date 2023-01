Primul El Clasico al anului se va disputa duminica, de la ora 21, in Arabia Saudita, unde Real Madrid si Barcelona vor juca finala Supercupei Spaniei. Dupa ce Real Madrid a eliminat in semifinale pe Valencia, la lovituri de departajare, FC Barcelona s-a calificat in ultimul act tot in aceeasi maniera. Catalanii au trecut de Betis Sevilla, scor 6-4, in urma loviturilor de departajare. A fost 1-1 dupa ... citeste toata stirea