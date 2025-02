Elvir Koljic a fost deturnat de Rapid

Desi initial Mihai Rotaru se intelesese cu Gigi Becali pentru transferul lui Elvir Koljic de la Universitatea Craiova la FCSB, in cele din urma atacantului bosniac de 29 de ani a ajuns la Rapid Bucuresti."Elvir Koljic a fost transferat definitiv astazi la FC Rapid 1923. 168 de meciuri, 46 de goluri marcate, 17 pase decisive in toate competitiile pentru Universitatea Craiova, reusind sa isi treaca in palmares Cupa si SuperCupa in tricoul alb-albastru al Stiintei. Ii multumim "Dragonului" ... citește toată știrea