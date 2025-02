Elvir Koljic pleaca de la Stiinta la FCSB

Aflat in ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova, atacantul bosniac Elvir Koljic a semnat pentru FCSB un contract pana in vara, cu optiune de prelungire. Clubul din Banie va incasa 200.000 de euro pentru varful de 29 de ani.In acest sezon, Koljic are 4 goluri in 22 de meciuri pentru Stiinta, iar in total, de cand a venit in Banie, a adunat 168 de meciuri, marcand 46 de goluri si reusind 17 pase decisive. In cei 6 ani si jumatate petrecuti la Craiova, Koljic a suferit mai multe ... citește toată știrea