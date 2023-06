Golgheterul Universitatii Craiova din sezonul trecut, Andrei Ivan, se afla pe o lista de achizitii propusa clubului Millwall, din Championship, liga a doua din Anglia. Englezii scriu ca Andrei Ivan ar reprezenta un pariu daca ar fi adus liber de contract, insa atacantul are un acord cu Universitatea Craiova pana in 2025. Publicatia britanica the72.co.uk. il include pe Andrei Ivan pe o lista de propuneri pentru Millwall, alaturi de Yakou Meite de la Reading si de Josh Ginelly, de la Hearts of ... citeste toata stirea