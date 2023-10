Campioana Italiei, Napoli, a pierdut acasa, pe arena "Diego Armando Maradona", scor 3-1, cu Fiorentina, in etapa a 8-a din Serie A, iar postul lui Rudi Garcia este in mare pericol. Oaspetii au deschis scorul in minutul 7, prin Brekalo, iar Osimhen a egalat in minutul 45+5, din penalti. Bonaventura (63) si Nico Gonzalez (90) au adus victoria pentru Fiorentina, care ... citeste toata stirea