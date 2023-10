Fostul antrenor al Universitatii Craiova, Eugen Neagoe, a preluat divizionara secunda FC Arges, cu care a semnat un contract valabil pana in 2025, avand ca obiectiv promovarea in acest sezon. FC Arges a inceput sezonul cu Alexandru Pelici pe banca, inlocuit dupa 3 etape cu Eugen Beza."E o provocare uriasa pentru mine, nu a fost o decizie usoara, dar hotararea patronului Tudose a fost la un nivel inalt si mi-am dat acceptul, desi pana aseara puteam sa virez in stanga. Am fost judecat gresit cu ... citeste toata stirea