Euro 2024: Anglia la 100 de secunde de eliminare

Jude Bellingham, jucatorul lui Real Madrid, fara sa straluceasca, a salvat Anglia (min. 95) in optimile de finala ale Euro 2024, asa cum o facuse si in primul joc din grupa C, cand a adus cele 3 puncte importante, in partida cu Serbia. Aseara in min. 95 al partidei cu Slovacia, cu spatele la poarta a avut o reluare "din foarfeca" impecabila, egaland scorul pe tabela de marcaj si trimitand echipa sa in prelungiri. Un gol care va ramane in istorie. Slovacia, atat de aproape de o isparava ... citește toată știrea