Euro 2024: Anglia - nemeritat in semifinale!

Reprezentativa "Trei Lei" a suferit realmente in partida cu Elvetia la Dusseldorf. S-a vazut condusa prin golul realizat de Brell Embolo (min. 74), dar a reusit egalarea 5 minute mai tarziu prin Bukayo Saka (min. 79) singurul atacant care s-a apropiat de ceea ce a aratat la echipa sa de club (Arsenal), in sezonul trecut, cel mai bun jucator al partidei. Tinand cont de fotbalul aratat de echipa condusa de Gareth Southgate, calificarea in semifinale este o eroare. Harry Kane, Jude Bellingham, ... citește toată știrea