Euro 2024: Azi, Franta - Belgia si Portugalia - Slovenia

Inca doua optimi se joaca astazi la Euro 2024. Meciul dintre Franta si Belgia, echipele de pe locurile 2 si 3 in ierarhia FIFA, este programat de la ora 19:00, pe Esprit Arena din Dusseldorf. Franta s-a calificat in fazele eliminatorii ale Campionatului European dupa ce a terminat pe locul 2 in Grupa D, in urma a 2 remize si un succes. Belgia a terminat pe locul 2 in grupa E, in urma Romaniei, cu 4 puncte. Ultima disputa intre "cocosii galici" si "dracii rosii" la un turneu ... citește toată știrea