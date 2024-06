Euro 2024: Belgienii cu spatele la zid

"Diavolii rosii" s-au izbit de zidul slovac si infrangerea ii pune acum la zid, dupa victoria mare a Romaniei in fata Ucrainei. "Prima drama la acest Euro, prin infrangerea surprinzatoare a Belgiei" titreaza RMC Sports, pe site-ul sau. "Diavolii rosii" au incercat totul, dar Slovacia, foarte solida, le-a furat succesul. Belgienii cu un Romelu Lukaku stangaci si nefericit (2 goluri anulate, al doilea prin interventia noii tehnologii de minge conectata) se afla in dificultate in grupa E. La ... citește toată știrea