Euro 2024: Cat castiga Luis De La Fuente, Southgate, Deschamps...

Discutiile despre starurile Euro sunt precumpanitoare in media. Mai putin se discuta despre antrenori, care fac treaba cea mai grea si platesc in functie de rezultate. Desigur toti au salarii bune, chiar mari, dar nu la fel. Cel mai bine platit este selectionerul Angliei cu 5,8 mil. euro pe an, in functie din 2016. ... citește toată știrea