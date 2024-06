Euro 2024: Come-back al Olandei in fata Poloniei

Ca si Italia, nationala Olandei a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul cu Polonia, de la Hamburg, primul din grupa D de la Euro 2024. Turneul din Germania isi pastreaza linia spectaculoasa, marcandu-se cel putin 3 goluri in toate cele 5 meciuri disputate pana acum.Atacantul care i-a luat locul lui Lewandowski in primul 11 al lesilor, Buksa, a deschis scorul in minutul 16, dupa o faza fixa. Marcatorii de turnee finale ai batavilor, Gakpo si Weghorst, au fost la fel de prolifici precum ... citește toată știrea