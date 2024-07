Euro 2024: Diogo Costa face istorie

Mai intai, in prelungirile partidei, dintre Portugalia si Slovenia, portarul Diogo Costa (24 ani), jucatorul lui FC Porto, a fost decisiv la o salvare unu la unu, fata in fata, cu atacantul lui RB Leipzig, Benjamin Sesko (21 ani) scapat singur (min. 115) la o eroare, dar ce eroare(!), a fundasului portughez Pepe. Considerat un specialist, prin stapanirea de sine, puterea de concentrare in momentele cheie, portarul lusitan s-a dovedit formidabil aseara, aparand trei lovituri de departajare ... citește toată știrea