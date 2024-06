Euro 2024: "Dracii rosii" imbratisati de noroc!

Da, da, galonata echipa a Belgiei a fost purtata spre victorie, oricat ar parea de paradoxal, de mult noroc, care face parte... din joc. Nu e vorba de un subiectivism exacerbat, ci de cu totul altceva. "Dracii rosii" au inceput partida de la Koln, sambata seara, cu spatele la zid, dupa infrangerea surprinzatoare (0-1) in fata Slovaciei, cu 5 zile in urma. Selectionerul Domenico Tedesco a procedat la nu mai putin de 4 schimbari, in echipa, titularizandu-i pe Arthur Theate, Jan Vertongen, Youri ... citește toată știrea