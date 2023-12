Pe 22 iunie 2024, la Koln, in cadrul grupei I a Euro, reprezentativa Romaniei o va intalni pe cea a Belgiei. Pentru "Le Soir" Edi Iordanescu a declarat ca are incredere in jucatorii sai, buni in calificari, iar acum decisi sa faca urmatorul pas. Belgia a avut o generatie fantastica si desi s-au facut multe schimbari, inca are o generatie fantastica, a spus intre altele Iordanescu. O particularitate a celor doua echipe: ambele au fost neinvinse in grupele de calificare din care a facut parte. ... citeste toata stirea