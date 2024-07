Euro 2024: Fara stralucire, francezii si-au incheiat aventura

In fata a 62.042 spectatori, prezenti pe Allianz Arena, din Munchen, vicecampioana mondiala en-titre si-a incheiat aventura europeana fiind invinsa (2-1) de reprezentativa Spaniei. Doua goluri ale spaniolilor in mai putin de 4 minute, prin Lamine Yamal 20 si Dani Olmo 24, dupa ce francezii deschisesera scorul prin Kolo Randal Muani (min. 8) au anuntat favorita actualei editii "oricare ar fi finala". Dupa 12 ani de dezamagiri si 3 infrangeri la penalty-uri in fazele finale ale Eurocupei si Cupei ... citește toată știrea