Euro 2024: Germania - Spania, un etern spectacol fotbalistic

Sferturile de finala ale Euro 2024 programeaza, din pacate prematur, un Clasico al fotbalului continental: Germania - Spania. Rudi Voler, directorul sportiv al nationalei Germaniei, care stie ce vorbeste, subliniaza marele pericol spaniol, de maine seara, atragand atentia asupra extremelor rapide ale ibericilor: Spania are in mod traditional fotbalisti buni si in prezent joaca la cel mai inalt nivel. Are doua extreme rapide: Lamine Yamal si Nico Williams. Se vor ... citește toată știrea