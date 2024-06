Euro 2024: O departajare prin... cartonase

Danemarca si Slovenia au jucat aseara in compania Serbiei si respectiv Angliei pentru calificarea in optimile de finala ale eurocupei. Ambele fara victorie, doar cu cate doua remize. Desi au ajuns sa acceada in turul urmator, Danemarca de pe locul 2 si Slovenia de pe locul 3, la egalitate de puncte, si de golaveraj, departajarea s-a facut pe criterii disciplinare. Exista insa o confuzie, deoarece cartonasul galben care a spart egalitatea deplina a fost atribuit unui asistent ... citește toată știrea