Euro 2024: Olanda - Franta, derby-ul zilei

Trei meciuri din etapa a doua a grupelor avem azi la Europeanul din Germania. De la ora 16, in grupa E, cea a Romaniei, se disputa partida Slovacia - Ucraina, la Dusseldorf, cu englezul Michael Oliver la centru. Pentru noi ar fi convenabil un succes al slovacilor, care au deja 3 puncte, dupa succesul cu Belgia.De la ora 19, in grupa D, se disputa, la Leipzig, Polonia - Austria, echipe care au pierdut in etapa inaugurala, contra Olandei, respectiv Frantei. Dupa ce a lipsit in duelul cu ... citește toată știrea