Euro 2024: Olanda - in semifinale, dupa 2004

Echipa modesta de-a dreptul, reprezentativa Olandei, calificata norocos mai degraba in detrimentul Turciei, pentru prima data dupa 2004 in semifinale, unde va intalni Anglia, dupa ce a suferit enorm, a confirmat... asteptarile. Golul lui Gamet Akaydin (min. 34) in prima repriza, care a invins portarul olandez Bart Verburggen, anunta... ambitia turceasca. O lovitura libera executata de Arda Guler, minunea de la Madrid (min. 56) si ocazia providentiala (min. 90+2) a lui Kilicsoy, au salvat... ... citește toată știrea