Cel mai mare talent al fotbalului maghiar din ultimele decenii, liderul echipei reprezentative este fara indoiala Dominik Szoboszlai, jucatorul lui Liverpool, adus in vara de la RB Leipzig pentru 70 mil. euro, cu o prestatie de-a dreptul stralucitoare si in partida de ieri cu Muntenegru. Dominik Szoboszlai si-a calificat, de pe primul loc in grupa echipa la al 3-lea turneu final la Campionatul European si a facut-o, in urma unui meci antologic, amintind prin eleganta, creativitate si ... citeste toata stirea