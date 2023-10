Gratie unui penalty transformat de Virgil Van Dijk, jucatorul lui Liverpool, in minutele de prelungire ale partidei cu Grecia, Olanda ramane in viata in grupa B. La egalitate de puncte cu Grecia, Olanda mai are de disputat doua partide cu Irlanda si Gibraltar, iar Grecia doar una cu... Franta deja calificata. Portarul elen, de la ... citeste toata stirea