Dupa ce in urma cu o luna, la Belgrad, pe Rajko Mitic, Serbia pierdea surprinzator (1-2) in fata Ungariei, aseara la Budapesta pe Puskas Arena, in socul grupei G, a pierdut la acelasi scor, la capatul unei partide intense cu faze aproape electrizante. Oamenii lui Dragan Stojcovic au avut controlul partidei, dar reprezentativa maghiara, magistral condusa de jucatorul lui Liverpool D. Szoboszlai s-a descurcat impecabil. Gazdele au deschis scorul prin Roland ... citeste toata stirea