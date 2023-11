Reprezentativa Republicii Moldova avea nevoie imperativ de o victorie in partida cu Cehia, la Olomouc, pentru a prinde locul 2 intr-o grupa castigata detasat de Albania. Misiune grea in fata unei echipe prezenta dupa 1992, cand s-a divizat Cehoslovacia, la toate cele 7 editii ale Campionatului European. Iar cea din Germania va fi a 8-a. Cehii au deschis scorul in min. 14 prin David Doudera, scor pe care l-au majorat in repriza secunda prin Thomas Chosy (min. 72) si Tomas Soucek (min. ... citeste toata stirea